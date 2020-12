Share Pin 1 Condivisioni

La polemica per l’assenza dei colleghi durante il consiglio comunale corre sui social con una foto dei banchi vuoti

Ladispoli, Quintavalle: “Questi sono i banchi dell’opposizione” –

La polemica per l’assenza dell’opposizione durante i consigli comunali di Ladispoli è sempre più viva.

A rilanciarla sui social è Luca Quintavalle: “Questi sono i banchi dei consiglieri di opposizione”.

“Vorrei – scrive Quintavalle – che su questa immagine ragionassero tutti quelli che sui social si augurano la fine di questa amministrazione, a tutti quelli che incitano i consiglieri all’opposizione a darci ‘feroce battaglia’”.

“Cari signori, questo è il modo in cui si confrontano con noi su temi importanti”, aggiunge.

“Ritengo grave continuare ad agitare lo spauracchio del Covid 19 per giustificare questa assenza, ma non per noi: è gravissimo per voi, voi che li avete votati”, conclude Quintavalle.