Santa Marinella: i frontisti accolgono la proposta dell’Amministrazione Comunale –

Si è tenuta giovedì nel tardo pomeriggio presso l’aula consiliare Silvio Cartelli, l’assemblea pubblica convocata dal Comune e rivolta ai proprietari degli immobili che insistono su strade private, vicinali e consortili.

Quasi un centinaio di persone ha preso parte all’incontro, che ha visto la presenza del Sindaco Pietro Tidei, del vicesindaco Andrea Amanati, del presidente del consiglio Emanuele Minghella e del consigliere Alessio Rosa.

Oggetto di discussione è stata la sistemazione delle strade private che fino ad oggi non sono state mai classificate negli assetti urbanistici e che necessitano di essere riqualificate, come ha spiegato il Primo Cittadino:

“Fino ad oggi nessuna Amministrazione Comunale ha realmente trovato una soluzione alle esigenze dei cittadini, le cui abitazioni e proprietà insistono su strade private, spesso dissestate e che necessitano di manutenzione. Sono convinto che la nostra proposta offrirà finalmente le risposte che i cittadini attendono da tempo, dando avvio ad un progetto serio di riordino della rete viaria rappresentata dalle strade consortili. L’Amministrazione Comunale darà tutto il supporto necessario per realizzare questa importante iniziativa”, ha concluso il sindaco Tidei.

Il Comune può contribuire alla spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali per un importo massimo del 50% della spesa (D. Lgt 1446 del 1918, L.12 del 1958). Per poter usufruire del contributo gli interessati dovranno organizzarsi in consorzio, che raggrupperà i proprietari di ogni zona o quartiere interessato.

“È pronto un regolamento, redatto con gli uffici preposti, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale- ha spiegato il vicesindaco Amanati-Sarà indispensabile per disciplinare la classificazione delle strade private e la loro manutenzione”.

Al termine dell’assemblea, il consigliere Rosa ha espresso la sua soddisfazione: “I presenti hanno risposto positivamente alla proposta del Comune di formare un unico consorzio, formato dall’Ente e proprietari. Una collaborazione che sono certo sarà proficua e finalmente darà risposta alle tante esigenze dei cosiddetti frontisti della nostra città”.