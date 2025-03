Santa Marinella, Consiglio Comunale: Approvati Tutti i Provvedimenti, Segnali di Distensione dall’Opposizione –

Il Consiglio Comunale di Santa Marinella ha concluso la seduta di venerdì 21 marzo con l’approvazione di tutti i provvedimenti all’ordine del giorno. La seduta, che ha visto la discussione di temi importanti per la città, come le variazioni di bilancio deliberate dalla giunta comunale in accoglimento di alcuni finanziamenti tra cui quello per la manutenzione delle strade di oltre 500 mila euro già avviati a gara e il nuovo regolamento sulla circolazione fuoristrada dei veicoli a motore, si è svolta in un clima prevalentemente sereno, con alcuni segnali di distensione da parte dell’opposizione.

Il sindaco Pietro Tidei ha espresso soddisfazione per l’esito della seduta e ha commentato:

“La maggioranza continua il suo lavoro e la seduta di oggi ha approvato provvedimenti su argomenti importanti per la nostra città. Un’altra tappa sul cammino del ‘fare’ e, se mi è consentito, la migliore smentita nei fatti all’insalata di parole su divisioni che non esistono, su polemiche che non hanno né capo né coda e che non trovano riscontro alcuno nell’attività amministrativa.

Al di là di qualche divagazione polemica, il dibattito in consiglio è proseguito sereno e spedito e l’opposizione ha risposto alle votazioni con alcune astensioni e in qualche caso con l’approvazione rinunciando al voto ‘contro tout court’.

Questo è un segnale che accolgo positivamente e che spero possa contribuire a un rasserenamento del clima politico, presupposto di qualsiasi dibattito orientato, pur nel rispetto dei ruoli, al bene comune.”

Il sindaco ha auspicato un dialogo costruttivo per il bene della comunità e ha ringraziato tutti i consiglieri per il loro impegno.