Santa Marinella, i consiglieri uscenti del Centrodestra incontrano la Commissaria prefettizia Toscano –

Questa mattina si è svolto un incontro istituzionale tra i consiglieri comunali uscenti dell’opposizione di Centrodestra Domenico Fiorelli, Roberto Angeletti, Alina Baciu e Patrizia Befani e la Commissaria prefettizia dott.ssa Desideria Toscano, nominata dalla Prefettura di Roma per guidare il Comune di Santa Marinella fino alle prossime elezioni.

Al confronto hanno partecipato anche il Segretario Generale Francesco Gentile e la Comandante della Polizia Locale, Keti Marinangeli.

L’incontro, cordiale e costruttivo, si è svolto in un clima improntato ai valori di legalità, trasparenza e piena collaborazione istituzionale. Nel corso del colloquio, i quattro consiglieri del Centrodestra hanno illustrato alla Commissaria una serie di questioni considerate prioritarie per la città.

Stato dell’arte dei progetti PNRR

I consiglieri Fiorelli, Angeletti, Baciu e Befani hanno richiesto la predisposizione di una relazione puntuale sullo stato di avanzamento dei 29 progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione alla rendicontazione, dato l’avvicinarsi delle scadenze previste.

Passeggiata “La Perla del Tirreno”

È stata inoltre sottolineata l’urgenza di procedere a una perizia statica dell’immobile e al collaudo dei lavori svolti dal concessionario uscente, in vista della scadenza della concessione triennale fissata per il 30 settembre 2025.

Secondo i consiglieri, tali verifiche sono indispensabili per garantire la sicurezza e per accertare la conformità delle opere alle prescrizioni del bando di gara 2023.

Le delibere approvate il 27 novembre dopo le dimissioni

I quattro rappresentanti del Centrodestra hanno infine espresso forte perplessità riguardo alle delibere di Giunta approvate il 27 novembre, poche ore dopo il protocollo delle dimissioni che hanno comportato lo scioglimento degli organi politici.

Nonostante ciò, alle 12.10 sarebbe stata convocata una riunione di Giunta che ha approvato atti significativi, tra cui lo Schema di Bilancio di Previsione 2026 e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

A loro avviso si tratta di provvedimenti che eccedono l’ambito dell’ordinaria amministrazione e per questo ne hanno richiesto l’annullamento.

Al termine dell’incontro, Fiorelli, Angeletti, Baciu e Befani hanno ringraziato la Commissaria Toscano per la disponibilità e l’attenzione dimostrata, rinnovando la propria piena collaborazione per il buon andamento dell’ente e per il bene della comunità di Santa Marinella.