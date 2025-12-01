La Caserma dei Vigili del Fuoco di Cerveteri-Ladispoli celebra Santa Barbara 2025 con una giornata aperta alla cittadinanza

In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, giovedì 4 dicembre 2025 la Caserma dei Vigili del Fuoco di Cerveteri-Ladispoli torna ad accogliere la cittadinanza con una giornata speciale dedicata alla condivisione, alla cultura della sicurezza e alla valorizzazione del lavoro dei pompieri.

La mattinata si aprirà alle ore 9.00 con la Santa Messa, un momento di raccoglimento e tradizione profondamente sentito dal personale del distaccamento e dalla comunità locale.

A seguire, dalle ore 10.00 alle 12.00, i Vigili del Fuoco daranno vita a una serie di dimostrazioni pratiche e simulazioni di intervento, pensate per mostrare al pubblico l’impegno quotidiano, le tecniche operative e le attrezzature utilizzate nelle situazioni di emergenza. Sarà un’occasione unica per osservare da vicino alcuni tipi di interventi – dal soccorso tecnico urgente alle manovre di salvataggio – e conoscere meglio il ruolo fondamentale svolto dai pompieri sul territorio.

La giornata di porte aperte rappresenta un’importante opportunità per avvicinare adulti e bambini al mondo dei Vigili del Fuoco, rafforzando il legame con la cittadinanza e diffondendo la cultura della prevenzione.

Un appuntamento da non perdere per celebrare insieme la ricorrenza di Santa Barbara e rendere omaggio a chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza di tutti.