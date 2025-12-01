Tra servizio, impegno istituzionale e dedizione alla comunità, l’ex Capo sede di Marina di Cerveteri saluta il Corpo nazionale: “Fare il Vigile del Fuoco è quello che sono”

Gabriele Fargnoli conclude l’ultimo turno: si chiude una storica carriera per il Vigile del Fuoco simbolo di Ladispoli –

Si è chiuso ieri un capitolo significativo per Gabriele Fargnoli, storico Vigile del Fuoco, ex Capo sede del distaccamento di Marina di Cerveteri e per anni assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli. Con il suo ultimo turno di servizio, Fargnoli ha salutato ufficialmente la divisa che ha indossato con orgoglio e dedizione per decenni, diventando un punto di riferimento sia per i colleghi sia per la cittadinanza.

Al termine della giornata, una foto lo ritrae sorridente, con il tesserino in mano, un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: il segno della conclusione di una lunga carriera vissuta con passione e spirito di sacrificio.

“Ultimo turno di servizio. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma sarà interessante e sempre con i Vigili del Fuoco nel cuore”, ha dichiarato inizialmente Fargnoli, lasciando trasparire l’emozione di un passaggio che va oltre l’aspetto professionale.

Parole cui si aggiunge una riflessione ancora più profonda, rilasciata alla redazione di Baraondanews: “Non so cosa mi riserverà il futuro ma sarà interessante, fare il Vigile del Fuoco non è quello che ho fatto, ma è quello che sono. Ho restituito e restituisco solo quello che ho ricevuto, ma sono sicuro che non basterà”. Una dichiarazione che racchiude l’essenza di una vita dedicata al servizio e sottolinea il legame indissolubile con un mestiere che è soprattutto identità, appartenenza, missione.

La sua storia professionale, costellata di impegno costante e disponibilità verso gli altri, lo ha trasformato negli anni in una figura cardine non solo all’interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche nella vita pubblica di Ladispoli, dove ha ricoperto ruoli istituzionali con riconosciuta competenza e sensibilità sociale.

Ora per Fargnoli si apre una nuova fase, che affronterà con la stessa energia e determinazione che lo hanno accompagnato per tutta la carriera. Ladispoli saluta così uno dei suoi servitori più leali e autentici, certa che il suo esempio resterà una guida per chi continuerà a operare ogni giorno per la sicurezza della comunità.