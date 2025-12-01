Fiumicino, riaperta la rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti –

Inaugurata questa mattina alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente della Consiglio comunale Roberto Severini, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati e il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Lazio, l’Ing. Marco Moladori, la riapertura della rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti, Parco Leonardo. Un’operazione strategica ai fini della decongestione del traffico che veniva a crearsi sulla complanare sx della A91 in immissione sull’ asse dell’ Autostrada Roma-Fiumicino. È in corso di perfezionamento la segnaletica orizzontale e verticale.

“Lo svincolo consentirà una distribuzione più omogenea del traffico in uscita da Parco Leonardo e alleggerirà il carico di traffico anche su via Portuense” sottolinea il Primo Cittadino.