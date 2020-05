Condividi Pin 8 Condivisioni

L’Assessore Minghella: ”Stiamo lavorando con impegno per dare a tutti i cittadini la possibilità di poter ripartire in sicurezza”

Santa Marinella, estate 2020: sicurezza, aree pedonali e spazi esterni per attività produttive

Santa Marinella si sta preparando ad accogliere l’estate 2020 ai tempi del covid-19. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’amministrazione Tidei sta senza sosta all’attuazione di tutte le norme di sicurezza disposte dal Dpcm Conte per la stagione balneare, per garantire la massima sicurezza.

“Stiamo lavorando per garantire gli accessi sulle nostre spiagge in totale sicurezza. Nei prossimi giorni sarà approvato l’azzeramento della Tosap fino ad ottobre” – ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella – L’amministrazione sta pensando ad un importante incarico da affidare alle più importanti associazioni di volontariato del territorio, come la salvaguardia e la sicurezza degli arenili”.

Per quest’anno saranno disposte aree pedonali sia a Santa Marinella che a Santa Severa, che permetteranno alle attività produttive di avere uno spazio esterno per il posizionamento dei tavoli per rispettare il distanziamento sociale. In particolare, a Santa Marinella saranno chiuse due zone pedonali, mentre a Santa Severa un unico tratto. Una disposizione che sarà consentita a partire dal 12 giugno, dalle ore 18 alle ore 24.

“Stiamo cercando di dare a tutti i cittadini e alle attività produttive il giusto spazio per ripartire. È un lavoro di concerto importante in cui è coinvolta tutta l’amministrazione Tidei” ha concluso Minghella.

B.P.