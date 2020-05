Condividi Pin 6 Condivisioni

Un’iniziativa, lanciata dal Campidoglio, per contrastare l’emergenza covid-19, evitando la presa d’assalto degli arenili

Estate 2020, arriva l’app per conoscere la disponibilità nelle spiagge libere

Per contrastare l’emergenza sanitaria da covid-19 i comuni costieri stanno mettendo in atto tutte le disposizioni di sicurezza necessarie per avviare la stagione estiva 2020 in totale sicurezza con distanziamenti nelle spiagge libere e private.

In particolare, il Campidoglio sta lavorando alla realizzazione di una nuova app per smartphone che ha l’obiettivo di far conoscere la disponibilità di spazi ancora fruibili sulle spiagge libere ai cittadini, evitando assembramenti.

Si tratta di una importante iniziativa messa a disposizione di tutti i comuni costieri e ad Ostia è già a disposizione di tutti gli utenti che decideranno di trascorrere le proprie vacanze al mare.