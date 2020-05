Condividi Pin 1 Condivisioni

”Invitiamo l’amministrazione ad aprire un tavolo su CSP al più presto”

PD Civitavecchia: ”La Giunta Tedesco mette in atto le nostre proposte”

“La Giunta Tedesco mette in pratica, finalmente, tutte le proposte che abbiamo avanzato, sebbene inizialmente non abbia reagito bene alle nostre proposte – ha dichiarato il Partito Democratico Civitavecchia – Desideriamo continuare a prendere per mano l’amministrazione e guidarla verso ulteriori idee di governo.

A tal proposito invitiamo ad aprire al più presto un tavolo su CSP. Nel silenzio assoluto l’azienda continua a perdere, avvitata ancora su molti sprechi, mentre l’amministrazione litiga sulla privatizzazione e nel frattempo manda a casa 52 dipendenti che finora funzionavano, lavorando sulla raccolta differenziata.

Siamo assolutamente disposti a continuare a lavorare per Civitavecchia, ma che almeno ci mettano a disposizione il famoso piano industriale che, a loro detta, dovrebbe essere pronto da un mese, ma che ancora nessuno ha visto”.