326 posti presso le Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

Asl Roma 1, indetto concorso pubblico per collaboratore amministrativo professionale

Indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per n. 326 posti da Collaboratore Amministrativo Professionale CTG. D presso le Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie.

La procedura concorsuale in forma aggregata permetterà la formulazione di un’unica graduatoria a valenza regionale che verrà utilizzata dalle n. 7 Aziende aggregate/capofila per procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 326 posti per il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale ctg. D.

Ciascun candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione n. 7 preferenze relative alle Aziende aggregate/capofila alla procedura, (ASL Roma 1, ASL Roma 2, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri, INMI Spallanzani, ARES 118, Policlinico Tor Vergata Fondazione PTV), indicando con il numero “1” l’Azienda di maggior gradimento e, di seguito, progressivamente, le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso.

La preferenza espressa da ciascun candidato ha un mero valore indicativo senza alcun vincolo, onere, obbligo in capo all’Azienda capofila o in capo a ciascuna delle Aziende aggregate.

Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09/03/1994, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27/03/2001, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, dai DD.CC.AA Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019, dalla Legge 56/2019.

Per ulteriori approfondimenti sui requisiti e sulla domanda di ammissione, clicca qui.