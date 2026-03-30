Santa Marinella e Santa Severa: gli studenti raccontano la festa del Patrono –

Nel progetto “Memoria Storica di Santa Marinella e Santa Severa”, ideato da Catja Cuordileone per Perla in Rete, i bambini diventano custodi della memoria e protagonisti del futuro.

In occasione della festa di San Giuseppe, organizzata da Perla in Rete, presieduta da Giorgio Bianchi, prende forma un progetto di grande valore culturale e sociale: Memoria Storica di Santa Marinella e Santa Severa, ideato e realizzato da Catja Cuordileone.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra generazioni, tramandando memoria, tradizioni e identità attraverso lo sguardo autentico dei più piccoli. Protagonisti sono stati gli studenti delle classi quinte della scuola primaria, che hanno raccontato la figura di San Giuseppe attraverso i loro disegni, dando vita a una narrazione collettiva fatta di emozioni, colori e significati.

Tutti i lavori sono stati raccolti in un libro che rappresenta un vero patrimonio condiviso, destinato a essere conservato e tramandato nel tempo. Un’opera che non seleziona, ma accoglie ogni contributo, valorizzando ogni singola espressione.

Il valore più profondo del progetto risiede nei legami sociali e nel senso di appartenenza che riesce a generare: bambini, insegnanti, famiglie e comunità si uniscono attorno a un obiettivo comune, costruendo qualcosa che va oltre il singolo evento.

Ed è proprio qui che si trova la sua forza più grande: la continuità. Il progetto nasce con la volontà di proseguire anno dopo anno, trasformandosi in una tradizione viva, capace di custodire e far crescere nel tempo la memoria collettiva del territorio.

Per preservare questo patrimonio, una copia del libro è stata consegnata a Don Paolo Tammi per la Chiesa di San Giuseppe, Don Paolo ha condiviso il progetto e benedetto i disegni.

Le altre copie del Libro saranno disponibili presso la biblioteca comunale e la scuola, affinché resti accessibile a tutta la comunità.

Un’iniziativa che unisce arte, storia e persone, trasformando la memoria in un’eredità viva da condividere e tramandare di generazione in generazione.

Accanto a questo progetto, è stata realizzata anche l’iniziativa “Un fiore per San Giuseppe”, seguita da Rita Ciancarini e Roberta Contemori di Perla in Rete. I fiorai di Santa Marinella,

Agriverde e Volpi, durante la festa del Santo Patrono, hanno esposto e venduto i loro fiori davanti alla chiesa, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più bella e partecipata. Parte del ricavato è stata consegnata dal presidente Giorgio Bianchi al parroco Don Paolo Tammi.

Un ringraziamento speciale va alla Preside Velia Ceccarelli, agli insegnanti che hanno accompagnato i bambini in questo percorso, a Leonardo Acri per la collaborazione e soprattutto ai bambini, veri protagonisti di oggi e del futuro.

Un ringraziamento finale a Giorgio Bianchi e a tutto il direttivo di Perla in Rete, a Don Paolo Tammi, ai bambini delle classi quinte e ai fiorai di Santa Marinella.