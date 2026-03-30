Il Circolo Morazzoli di Cerveteri Campione d’Italia di Padel –

Il Circolo Morazzoli di Cerveteri, prestigioso circolo di Padel del territorio, sale sul tetto d’Italia. Si è infatti laureato Campione d’Italia per la categoria Fitp – Tpra Winter Cup per la stagione sportiva 2025 – 2026. A vestirsi di tricolore, Mattia Bianchini, Filippo Sguazzini, Riccardo Magagnini, Dario Fiori, Federico Di Nezza e Francesco Ceripa.

“Un risultato importante per una realtà sportiva del nostro territorio estremamente conosciuta ed apprezzata – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – il padel è una disciplina in costante crescita e sapere che all’interno della nostra città esista un contesto come quello del Circolo Morazzoli capace di raggiungere traguardi di tale prestigio non può che renderci orgogliosi. A tutto il team, giungano i miei complimenti e un caloroso in bocca al lupo per il futuro”.