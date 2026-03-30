Dalla vittoria nella Munster Cup in Irlanda alla Top 10 nel KZR Championship: i due fratelli protagonisti di una giornata di grande sport

Orgoglio Ladispoli: Elisa e Gabriele Orsini brillano tra rugby internazionale e karting nazionale –

Una giornata da incorniciare per Ladispoli, che torna protagonista nel panorama sportivo grazie ai successi di Elisa e Gabriele Orsini, fratello e sorella accomunati da talento, determinazione e passione.

In Irlanda, Elisa Orsini, 17 anni, ha festeggiato la conquista della Munster Cup U18 femminile con il suo club, il Killarney RFC, che ha superato in finale il Clonakilty RFC. Un trionfo dal sapore speciale, arrivato contro la squadra che in precedenza aveva negato al Killarney la vittoria nella Munster League, trasformando così la finale in una vera rivincita sportiva.

Nonostante l’assenza nell’atto conclusivo – dovuta al temporaneo rientro in Italia – Elisa ha avuto un ruolo determinante nel percorso della squadra. Le sue prestazioni nelle fasi di qualificazione hanno garantito solidità e continuità, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento della finale. Il riconoscimento ufficiale le verrà consegnato al suo ritorno in Irlanda.

Per la giovane atleta si chiude così la stagione agonistica irlandese, mentre a maggio terminerà anche l’anno scolastico presso il Killorglin Community College, dove si distingue per risultati eccellenti anche nello studio.

Nella stessa giornata, a centinaia di chilometri di distanza, il fratello Gabriele, 19 anni, si è messo in evidenza nel karting nazionale. Impegnato nella seconda tappa del KZR Championship, il pilota del team Gladio27 di Civitavecchia ha confermato la sua presenza nella Top 10 italiana.

Sul circuito internazionale di Limatola, in provincia di Benevento, Gabriele ha disputato tre gare di alto livello. Solo un inconveniente meccanico in gara 2 ha rallentato una prestazione altrimenti molto positiva. Il prossimo appuntamento lo vedrà protagonista sul circuito di Pomposa, nel territorio di Ferrara.

Due percorsi diversi, un unico filo conduttore: l’impegno e il talento. Elisa e Gabriele Orsini rappresentano al meglio una nuova generazione di sportivi capaci di portare il nome di Ladispoli oltre i confini locali, fino alle competizioni nazionali e internazionali.