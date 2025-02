Santa Marinella e Santa Severa: aperto il Tesseramento PD per l’anno 2025 –

Lucia Gaglione, Segretaria del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa apre la fase di tesseramento per il 2025, organizzando due appuntamenti aperti a iscritti, simpatizzanti e a chiunque voglia portare il proprio sostegno e contributo alle attività del Partito Democratico locale e nazionale.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“L’appuntamento è per sabato 22 febbraio dalle 10:30 alle 13 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 presso il circolo “Nilde Iotti” in Via Aurelia 317 (pizzeria Gino), dove sarà possibile rinnovare l’adesione, o iscriversi al Partito Democratico, ma anche iscriversi a uno dei “tavoli di lavoro per la città”, informarsi sui 5 quesiti referendari per i quali si voterà entro Giugno, e sulle varie attività del circolo.

“Il 2024 – dichiara – la segretaria del Partito Democratico locale, Lucia Gaglione è stato un anno importante per il nostro tesseramento, segno del ritorno di un sostegno diffuso e del desiderio di partecipare ad un progetto politico che ha ritrovato entusiasmo e che stiamo cercando di condurre con generosità, impegno e spirito unitario.

Voglio ringraziare, a tal proposito, il sempre prezioso direttivo, per l’impegno appassionato che non fanno mai mancare, la rappresentanza in Consiglio e in Giunta.

“E’ fondamentale far crescere il circolo – continua la segretaria del PD locale – con il contributo di tutti per il bene e lo sviluppo della nostra città e per il confronto democratico. Partecipare attivamente vuol dire non solo sostenere il partito, ma contribuire a costruirlo positivamente con idee, energie e progetti.

Per questo, invito soprattutto i giovani ad impegnarsi attivamente e ad avvicinarsi alla politica per costruire un futuro nuovo che non siano gli altri a scegliere per loro”.

Vorrei sottolineare – conclude la segretaria dem – che tesseramento è sinonimo di autofinanziamento e, quindi, di libertà ed autonomia che noi possiamo rivendicare con orgoglio in un Paese in cui non mancano invece partiti personali di proprietà di qualche singolo personaggio o potentato.

Vi aspettiamo per il tesseramento, per ascoltare e confrontarci.

Si ricorda che il costo della tessera è di 15€ più una quota di sottoscrizione straordinaria di 5€ decisa a livello nazionale. La quota minima della tessera è quindi di 20€. Per ragazze e ragazzi dai 16 ai 26 anni, il costo della tessera è di 10€.”