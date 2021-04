Share Pin 0 Condivisioni

Tidei: “Riprenderemo il progetto per la realizzazione di un centro specializzato”

Santa Marinella e la Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo –

Santa Marinella celebra oggi, 2 aprile, la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.

“In questo periodo emergenziale in cui le scuole, attori principali nella gestione dei ragazzi affetti da questo disturbo del neuro sviluppo, si sono trovate a far fronte ad innumerevoli criticità, è compito delle istituzioni dimostrare non solo un sentimento di vicinanza, ma collaborare in modo fattivo alla conoscenza del tema e farsi parte attiva nel progetto di sensibilizzazione delle coscienze”.

Con queste parole del Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, si apre un comunicato per promuovere un evento live sui social network sul tema dell’autismo.

Oggi 2 aprile, alle ore 15.00, la Consigliera Maura Chegia e l’Assessore Pierluigi D’Emilio terranno un evento online su Facebook in cui ospiteranno in diretta la sig.ra Raffaella Mancini, genitore del giovane Alessandro, nato nel 2009 con una forma di autismo lieve.

“Grazie a loro vivremo la quotidianità di una famiglia di Allumiere che convive con la consapevolezza dell’autismo”, aggiunge Tidei.

“Interverranno inoltre la dott.ssa Alessandra Borghese, docente di logopedia e Loredana Vasselli, della cooperativa sociale Garibaldi”.

“L’impegno di questa amministrazione non si ferma solo alla testimonianza – conclude il Sindaco –; con la concessione da parte dell’ex Istituto Santa Spirito delle terre lungo la Via Aurelia, all’uscita dell’autostrada Santa Severa, riprenderemo il progetto per la realizzazione di un centro specializzato, in cui si potranno svolgere attività ludiche e creative, coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie.

In Italia si stima che circa 1 bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, nei quali manifesta 4,4 volte superiore rispetto alle femmine.