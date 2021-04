Share Pin 0 Condivisioni

Fiumicino, l'Aeronautica dona uova di Pasqua alla Misericordia

“Ancora solidarietà nel momento in cui ne abbiamo più bisogno”, dice a governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani.

“Oggi, – continua – è nostro dovere ringraziare l’Aeronautica Militare, Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino che ci ha generosamente donato delle uova di Pasqua”.

“Le uova di cioccolata – spiega Cortani – andranno a far parte della confezione dei pacchi alimentari che consegneremo in questi giorni alle famiglie del territorio che versano in condizioni di difficoltà”.

Sono circa 200, infatti, le famiglie assistite dalla Misericordia, per conto del Comune di Fiumicino, che prima di Pasqua riceveranno il pacco alimentare.

“Ogni giorno dell’anno e la Pasqua, in particolare, – aggiunge Cortani – devono farci riflettere su quanto sia importante aiutare il prossimo, anche con un piccolo contributo”.

“Un sentito ringraziamento va anche ai semplici cittadini di Fiumicino che ancora una volta hanno dimostrato di avere un cuore grande donando, in questi giorni, molte cose che andranno a far parte di questi pacchi alimentari”, conclude.