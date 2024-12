Trovato in possesso di 600g di hashish e qualche dose di cocaina

Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, e in particolare quelli della Stazione di Santa Marinella, ha portato all’arresto di un 24enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia su richiesta dei Carabinieri di Santa Marinella, l’indagato è stato trovato in possesso di 600 g di hashish e qualche dose di cocaina, occultati in un doppiofondo dietro la lavatrice. L’arrestato è stato condotto in carcere.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare e reprimere lo specifico fenomeno.