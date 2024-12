Santa Marinella, Consiglio Comunale dei Giovani: ecco i nuovi rappresentanti –

Si sono svolte nella giornata di domenica 1 dicembre le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella, con una significativa partecipazione da parte dei ragazzi. Un’affluenza che ha dimostrato un forte interesse delle nuove generazioni nella vita politica e sociale della città.

Molti giovani si sono recati alle urne, confermando l’importanza di coinvolgere attivamente i ragazzi nelle decisioni che riguardano il futuro della comunità. L’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione dei giovani nella gestione delle politiche locali.

Due le liste in “competizione”: “Link2City” e “Paso Adelante”.

Gli scrutini hanno decretato l’elezione dei candidati della lista “Link2City”, la quale, attraverso il sistema proporzionale puro, porterà nel nuovo Consiglio Comunale dei Giovani ben 11 rappresentanti. Per “Paso Adelante”, invece, la rappresentanza in Consiglio sarà di 4 membri.

Questi gli eletti: Pinzi Chiara, Delle Donne Valerio, Vella Andrea, Giuli Dandara Chiara, Faiazza Seyla, Errami Gabriel, Gallotta Gabriel, Borghini Bandiera Valerio, Ulissi Simone, Zaccheroni Giordana, e Gentili Elena per la lista “Link2City”, mentre per la lista “Paso Adelante” sono stati eletti Mura Cristiano, Sistilli Valeria, Vergati Flaminia e Marasco Marco.

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha commentato con soddisfazione:

“Siamo felici di vedere una così significativa partecipazione giovanile.

Questo è un segnale positivo per il futuro della nostra comunità. I giovani sono il cuore pulsante di Santa Marinella e la loro voce nel Consiglio Comunale è fondamentale per orientare le politiche verso un futuro sostenibile e inclusivo.”

Il Consiglio Comunale dei Giovani avrà il compito di rappresentare le istanze dei ragazzi e di collaborare con l’Amministrazione Comunale in diversi ambiti, tra cui cultura, ambiente e innovazione sociale.

“La partecipazione di ieri segna una nuova era di dialogo tra le generazioni, con i giovani che si impegnano in prima linea per migliorare la loro città – ha aggiunto il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella. Mi congratulo con i vincitori e gli eletti e do il benvenuto a loro nel Consiglio Comunale dei giovani che sarà istituito ufficialmente tra qualche settimana”.

“Complimenti e buon lavoro a tutti i giovani eletti – ha dichiarato il Delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli- Un ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale per aver compreso la mia idea e collaborato alla sua realizzazione. Sono sicuro che questo organo sarà un valore aggiunto per la città di Santa Marinella e uno strumento utile per la crescita di una nuova classe politica. A breve la prima adunanza”.

“Siamo fieri del risultato elettorale conseguito e ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto – ha comunicato Chiara Pinzi, presentatrice della lista vincitrice –. L’istituzione dell’organo del consiglio comunale giovanile è il primo passo verso una Santa Marinella a misura di giovane, più vicina alle esigenze della nostra generazione. Tra i temi fondamentali su cui lavoreremo ci sarà la formazione individuale con creazione di corsi (PCTO, pacchetto office e linguistici) implementazione delle corse dei mezzi di trasporto, riqualificazione degli spazi abbandonati, l’intercettazione e la partecipazione a bandi regionali ed europei, e soprattutto il dialogo con le associazioni locali.

Il primo obiettivo sarà però quello di creare comunità ed includere i ragazzi e le ragazze in questo progetto: è questa la grande sfida della politica attuale, ed il tasso di affluenza alle elezioni dimostra come sia un sintomo non trascurabile”.