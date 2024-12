Santa Marinella: il 7 e 8 dicembre l’evento “Fish & Wine” –

Santa Marinella si prepara ad un weekend all’insegna del gusto con l’evento ‘Fish & Wine’, in programma il 7 e 8 dicembre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Santa Marinella celebrerà le eccellenze del pescato locale e dei vini del territorio.

L’evento, i n co-progettazione con Istinto Social LAB 4 Smart Business APS e finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Santa Marinella, si svolgerà nel cuore di Santa Marinella, in piazza Trieste, con l’obiettivo di promuovere una cultura alimentare, consapevole e sostenibile, del pescato locale e delle eccellenze del territorio.

“L’iniziativa gratuita, alla sua seconda edizione – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – si concentrerà in particolare sul cosiddetto “pesce povero”, specie ittiche abbondanti e poco valorizzate, ma ricche di proprietà nutrizionali e dal gusto inconfondibile pescate dagli operatori della Cooperativa tra Pescatori

di Santa Marinella, la comunità professionale della piccola pesca sostenibile che da moltissimi anni garantisce l’approvvigionamento del prodotto ittico del territorio ed è custode sia delle tecniche di raccolta sia delle antiche ricette di preparazione e conservazione del pescato. Il pescato della Cooperativa è protagonista delle degustazioni gratuite, delle schede riguardanti le specie ittiche e dei laboratori di lavorazione e conservazione. Grazie a questa iniziativa il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire le antiche ricette della tradizione marinara e di apprezzare la qualità del prodotto locale, a km zero” – ha concluso il Sindaco.

A fare da protagonista insieme al pesce, ci saranno i vini locali, espressione autentica del

territorio.

“La Strada dei Vini delle Terre Etrusco Romane sarà presente come partner dell’evento – ha aggiunto la Consigliera al Marketing territoriale Paola Fratarcangeli – offrendo degustazioni guidate e abbinamenti creativi per scoprire le infinite sfumature di questo connubio perfetto tra mare e terra. I vitigni autoctoni, coltivati sulle colline circostanti, saranno protagonisti assoluti, esaltando le caratteristiche del pescato fresco”.

Il programma di “Fish & Wine” sarà ricco di attività per tutti i gusti:

– Show cooking a cura dello Chef Marco Di Battista di 30 km di Gusto e dello Chef Simone

Tummolo del Ristorante la Piazzetta che prepareranno piatti a base di pesce fresco,

utilizzando i prodotti del territorio e abbinandoli ai vini locali.

– Degustazioni gratuite guidate a cura della Strada dei Vini, per scoprire i segreti del pescato

locale e i migliori abbinamenti con i vini.

– Laboratori didattici per imparare a riconoscere le diverse specie ittiche e a cucinarle in

modo creativo.

-Incontri con esperti per approfondire temi come la sostenibilità della pesca e la

valorizzazione dei prodotti locali organizzati in collaborazione con la Fondazione ITS

Academy Agroalimentare

– Gelato artigianale ispirato ai prodotti di eccellenza del territorio offerto dal Maestro

Gelatiere Bianchi Giorgio Carlo della gelateria Capitan Cono

“Fish & Wine – ha concluso il Consigliere alle attività produttive Emanuele Minghella – sta diventando un appuntamento molto atteso dai cittadini e dai visitatori, che in questa occasione potranno degustare ed apprezzare i prodotti tipici del territorio in una atmosfera in “versione invernale”. Sarà un’opportunità per visitare la nostra città al di fuori della stagione estiva. Un plauso a tutti gli organizzatori”.

Istinto Social, nasce dall’esperienza della Fondazione ITSSI Xellence ed in linea con la sua mission, partecipa all’iniziativa per valorizzare le eccellenze locali e investire nelle competenze dei giovani. Attraverso le tante attività proposte, i partecipanti potranno scoprire le varietà ittiche del nostro mare e apprezzarne il sapore unico, in abbinamento ai migliori vini locali.

Per conoscere il programma completo e tutte le attività www.fishwinesantamarinella.itSegreteria organizzativa Marina Morelli 3401181261 – Laura Fini 3474529051