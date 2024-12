Successo memorabile alla “YOUTH LEAGUE WORLD CUP”, ora il sogno degli europei in Polonia

Ladispoli, Rebecca Ortu porta a casa la Coppa del Mondo per Club

Un’altra entusiasmante vittoria dell’atleta ladispolana del Team Karate Francesco Ortu, che esprime il meglio di sé in una competizione di altissimi livelli: primo incontro 2-0 contro l’atleta ungherese, poi 4-0 contro la cina taipei, 9-5 contro la francese, 5-2 contro la temutissima slovacca, già campionessa del mondo, per poi battere in finale la polacca detentrice del titolo europeo 5-0.

Ladispoli, Rebecca Ortu porta a casa la Coppa del Mondo per Club

La nostra atleta pluricampionessa italiana che già in una precedente Coppa del Mondo riuscì ad ottenere un bronzo, aggiunge al suo palmares che già detiene un bronzo mondiale, un argento ai Campionati del Mediterraneo, un quinto posto Europeo e diversi podi alle open league e non solo, questa pesantissima medaglia d’oro che che la piazza in prima posizione nel ranking e fa ben sperare a una convocazione da parte della nazionale italiana per i prossimi europei di febbraio che si terranno in Polonia.

Quando chiediamo a Rebecca come si sente dopo questa grande vittoria lei ci risponde: ” ovviamente sono felice che tutti i sacrifici fatti finora siano stati ricompensati, d’altronde senza sacrificio nulla si può ottenere, ma mi sento di ringraziare chi mi ha aiutato a potermi esprimere al meglio, la mia famiglia mamma, papà, che è anche il mio coach, mia sorella Susanna e mio nonno che é il mio primo tifoso e ha pianto dopo questa finale, ma anche la preside e tutti i professori della 5A AFM della scuola “Di Vittorio di Ladispoli ” che mi sostengono e mi permettono di ben conciliare studio e attività sportiva agonistica di alto livello, il maestro Vincenzo Riccardi sempre presente e disponibile, il centro sportivo Carabinieri che mi permette di svolgere con loro alcuni allenamenti, nonché il mio sponsor Lisporteam360 che mi ha sostenuto nel momento del bisogno insieme al mental coach”.

Brava Rebecca continua così Ladispoli é orgogliosa di avere una giovane che porta in alto il suo nome e fa il tifo per te.