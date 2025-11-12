Appuntamento alle ore 10:30 nell’aula consiliare “Silvio Caratelli”

Santa Marinella, domenica 16 novembre Consiglio Comunale dei Giovani aperto –

Domenica 16 novembre, alle ore 10:30, l’aula consiliare “Silvio Caratelli” diventerà il punto di incontro per i giovani della città. Si terrà infatti la seduta del Consiglio Comunale dei Giovani, evento aperto alla partecipazione attiva di tutti i ragazzi e le ragazze interessati a conoscere e contribuire alle iniziative del Consiglio.

L’invito ufficiale è stato rivolto dal Sindaco Pietro Tidei e dalla Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, Chiara Pinzi, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella vita civica e nelle decisioni che riguardano la comunità.

La seduta rappresenta un’occasione unica per i giovani cittadini di avvicinarsi alla politica locale, proporre idee e discutere temi di interesse giovanile, contribuendo così alla crescita della partecipazione democratica e della responsabilità civica.