Nel 2025 la Polizia Locale ha elevato oltre 28 mila sanzioni. Intensificati i controlli sulla statale dopo i numerosi incidenti: sotto osservazione le inversioni vietate e il mancato rispetto della doppia linea continua

Ladispoli, stretta sulla via Aurelia: pioggia di multe e controlli serrati per fermare le manovre pericolose –

Controlli a tappeto e tolleranza zero per chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri. Come riportato da Civonline, la Polizia Locale di Ladispoli ha intensificato le verifiche lungo la via Aurelia, una delle arterie più trafficate e pericolose del litorale nord. Dopo un anno segnato da incidenti gravi e sciagure, i “caschi bianchi” hanno deciso di potenziare la presenza sul territorio, soprattutto nei tratti più critici.

Nel solo 2025, il comando di viale Mediterraneo ha certificato 28.341 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Numeri che confermano un’attività costante e mirata, resa ancora più efficace grazie ai quattro autovelox installati tra Ladispoli e Marina San Nicola: due al chilometro 37,3 e 37,7 (rispettivamente in direzione Roma e Civitavecchia) e altri due al chilometro 34 e 35,5.

Le manovre azzardate restano però una costante. Molti conducenti, pur di evitare percorsi più lunghi per effettuare un’inversione regolare — come nel caso di Marina San Nicola e Olmetto Monteroni — scelgono di oltrepassare la doppia striscia continua, violando l’articolo 40 del Codice della Strada. Una condotta estremamente pericolosa, sanzionata con multe salate, decurtazione di punti e, nei casi più gravi, sospensione della patente.

«La nostra attenzione è massima – sottolinea il comandante Danilo Virgili – per garantire maggiore sicurezza non solo nel tratto urbano di Ladispoli ma anche lungo un’arteria fondamentale come la via Aurelia, dove spesso i conducenti non rispettano le regole e rischiano di provocare sinistri anche gravi. D’ora in poi il monitoraggio sarà costante».

Anche a Cerveteri la Polizia Locale è impegnata nella stessa direzione, con decine di contravvenzioni negli ultimi mesi. Le infrazioni più comuni? Sempre le stesse: inversioni a U vietate e doppie linee continue ignorate.

Una stretta necessaria, dunque, per mettere un freno alla guida spericolata e restituire sicurezza a una delle strade più importanti — e pericolose — del litorale laziale.