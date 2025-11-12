Acea Ato 2 annuncia lavori programmati: disagi tra Via delle Ombrine e Via della Foce Micina, servizio autobotti su richiesta

Manutenzione alla rete idrica: possibile mancanza d’acqua il 13 novembre a Fiumicino –

Acea Ato 2 ha comunicato che giovedì 13 novembre 2025, per consentire un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica, si potranno verificare abbassamenti di pressione o temporanee mancanze d’acqua in alcune vie del Comune di Fiumicino.

I lavori, che si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, interesseranno in particolare:

Via delle Ombrine, nel tratto compreso tra Via Foce Micina e Via del Porto di Claudio

Via della Foce Micina, nel tratto tra Via delle Ombrine e Via del Tonno

Acea Ato 2 invita i cittadini delle zone coinvolte a prepararsi per eventuali interruzioni del servizio e, se necessario, a richiedere in anticipo il servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotti, disponibile su prenotazione al numero verde 800 130 335.

L’azienda si scusa per i disagi e ringrazia per la collaborazione, ricordando che tali interventi sono indispensabili per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete idrica comunale.