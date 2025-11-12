Tempestivo l’intervento al molo 25: evitata la propagazione del rogo al materiale stoccato. Nessun ferito.

Incendio al porto di Civitavecchia: Vigili del Fuoco domano le fiamme su una pala meccanica –

Alle ore 10:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia sono intervenuti al molo 25 del porto per un incendio che ha coinvolto una macchina operatrice. Sul posto sono giunti l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17.

Per cause ancora in corso di accertamento, una pala meccanica utilizzata per la movimentazione di cippato di legno è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’equipaggio della 17A, giunto tempestivamente sul posto, ha subito avviato le operazioni di spegnimento, operando in stretta collaborazione con l’autobotte AB17 per circoscrivere rapidamente il rogo.

Una volta abbassata la mole delle fiamme, il ROS (Responsabile delle Operazioni di Spegnimento) ha disposto l’utilizzo di termocamere per monitorare costantemente la temperatura della macchina e verificare l’eventuale presenza di focolai residui.

Grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento, è stato scongiurato il rischio di propagazione dell’incendio al materiale stoccato nelle vicinanze.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti.