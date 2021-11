Santa Marinella, domani il primo concerto della banda musicale comunale alla Chiesa di San Giuseppe

Il Sindaco e la consigliera Chegia: “Dopo anni di assenza la musica torna in Città”

di Beatrice Pucci

In arrivo a Santa Marinella un sabato ricco di appuntamenti nella cornice del centro storico. A partire dalle ore 15 si aprirà un pomeriggio dedicato ai diritti civili, nel ricordo della giovane pallavolista afgana Mahjubin Hakimi, uccisa lo scorso ottobre per opera dei talebani.

La Città potrà unirsi alla manifestazione, aderendo alla proposta di ALI Italia, con la partecipazione della Santa Marinella Volley 2000.

A presenziare, la consigliera alle Pari Opportunità, Maura Chegia e la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo, insieme daranno vita ad una marcia che prenderà il via dalla Casina rosa intitolata a Stefano Trincia, difronte alla Passeggiata, per poi concludersi alla Città dello Sport.

Poco più tardi, alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Giuseppe, si svolgerà il suggestivo concerto della banda comunale ‘Uniti per la musica’, in onore di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. “Per noi è un giorno importante, in quanto si celebra la Santa Patrona della musica, una ricorrenza fondamentale che abbiamo sempre festeggiato, eccetto lo scorso anno a causa del covid – ha riferito il gruppo musicale, anticipando cosa andremo ad ascoltare. “Suoneremo al nostro primo concerto come banda comunale di Santa Marinella, grazie al sostegno dell’amministrazione. Siamo 40 elementi e seguiremo un repertorio diverso, viaggeremo attraverso note e ripercussioni estere, brani musicali classici con accenni al cinema. Ringraziamo la Regione Lazio per aver contribuito affinché potessimo suonare nel cuore di Santa Marinella”.

L’evento, realizzato grazie al contributo di LazioCrea, è stato dunque sostenuto anche dall’amministrazione comunale. “Sarà un concerto di altissimo livello, degno di orchestra – ha dichiarato la consigliera Chegia – Il primo spettacolo non accompagnato ad una cerimonia, dell’orchestra comunale. Dopo decenni di assenza – conclude la consigliera – sono molto orgogliosa di essere stata l’artefice della creazione della banda del comune di Santa Marinella. Un bel risultato che rimarrà negli anni”.

A queste parole, si aggiunge anche il Sindaco Pietro Tidei, il quale invita tutti a partecipare, ovviamente rispettando le norme anti-covid ed indossando la mascherina: “Sarà uno spettacolo di grandissimo valore per la Città. La nostra banda comunale regalerà alla Perla una serata davvero speciale. Insieme alla consigliera Chegia siamo certi possa essere un momento di coesione per la comunità e rinascita per la musica a Santa Marinella”.