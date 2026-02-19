Santa Marinella, Cosimi (FI) e Maddaloni (Lega): “Sì alla candidatura di Damiano Gasparri per un centrodestra unito”

Riceviamo e pubblichiamo

I coordinatori comunali Alex Cosimi (Forza Italia) e Giuseppe Maddaloni (Lega Salvini Premier), confermando la volontà e l’impegno per un percorso unitario, condiviso, serio e responsabile, prendono atto della proposta che in queste ore si sta affermando a livello cittadino circa la disponibilità alla candidatura a sindaco del dott. Damiano Gasparri, medico di famiglia e santamarinellese doc.

“Riteniamo questa proposta una novità importante, in grado di unire tutte le anime del centrodestra di Santa Marinella e di superare l’attuale fase di stasi. Una figura di esperienza ed equilibrio, da sempre dedita all’ascolto, al dialogo e al lavoro di squadra, pronta a raccogliere le sfide del futuro e a lavorare per il bene della nostra comunità”.

Rivolgiamo un appello ai nostri rispettivi partiti e a tutte le altre forze politiche e civiche: l’unità della coalizione di centrodestra è fondamentale per affrontare al meglio la prossima stagione amministrativa. Uniamoci, dunque, per il bene di Santa Marinella e Santa Severa.

Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la nostra città.

Lo dichiarano Alex Cosimi e Giuseppe Maddaloni