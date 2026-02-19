Ladispoli, in aula consiliare “Facciamo spazio all’istruzione di qualità”

Organizzato da AVS per sabato 21 alle ore 17.30

Riceviamo e pubblichiamo:

La battaglia per la difesa ed il miglioramento della scuola pubblica una battaglia che dovrebbe unirci tutti. Pertanto, ci vediamo sabato 21 a Ladispoli, nella sala consiliare, per parlare di scuola a 360 gradi, partendo dalla nostra Legge di Iniziativa Popolare sulla riduzione del numero di alunni per classe fino ad arrivare alle tematiche che toccano la vita quotidiana di tutti gli studenti e studentesse, genitori, lavoratori e lavoratrici della scuola.

Ne parleremo con i referenti scuola e università nazionale e provinciale di Sinistra Italiana, la segretaria della FLC CGIL di area e una rappresentanza studentesca.

Modera Laura Lauri, segretaria del circolo Saperi.