Santa Marinella: corpo di Polizia Locale, via libera all’utilizzo degli spray antiaggressione

Corpo di Polizia Locale, via libera all’utilizzo degli spray antiaggressione

La Giunta Municipale di Santa Marinella ha approvato, con eseguibilità immediata, il disciplinare per l’utilizzo degli spray antiaggressione in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

“Si tratta di una misura volta a contrastare e ridurre fenomeni di possibili aggressioni ed illegalità diffusa – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – considerato che il Corpo di Polizia Locale è perennemente impegnato sul territorio, come mansioni di vigilanza e

controllo che in alcuni casi, potrebbero sfociare in aggressioni o azioni di inciviltà. In questi contesti di marginalità gli operatori di Polizia Locale potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo per sé o per altri, che non sempre legittimano l’uso dell’arma in

dotazione, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente; in tali contesti l’operatore deve, comunque, adempiere ai doveri del proprio ufficio e, quindi, respingere la violenza o vincere la resistenza attiva, senza poter utilizzare l’arma in dotazione.

Per questo motivo abbiamo pensato fosse necessario dotare gli agenti della Polizia Locale di uno strumento di autodifesa – ha aggiunto il Sindaco – considerato che i dispositivi spray antiaggressione non sono ovviamente classificati come armi, ma

possono consentire all’operatore di Polizia Locale un’efficace azione difensiva in contesti in cui l’uso dell’arma da fuoco non sarebbe lecito.

Con questo atto – ha concluso il Sindaco – diamo mandato al Comandante dott.ssa Kety Marinangeli di adottare in tempi celeri tutti gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dal disciplinare, affinché gli agenti di Polizia Locale possano dotarsi nel

più breve tempo possibile degli spray antiaggressione a base di Oleresin Capsicum”.