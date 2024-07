Santa Marinella, continuano le serate estive 2024. Il programma

Continuano gli appuntamenti serali previsti nei programmi offerti dall’ Amministrazione Comunale per la stagione estiva 2024.

I due cartelloni SantaMarinellaEstateCultura e Estate Solidale stanno avendo il successo auspicato dai due assessori che hanno curato il calendario delle iniziative Gino Vinaccia e Pierluigi D’Emilio. Anche il sindaco Pietro Tidei si dice entusiasta di come stanno andando i due programmi e del ricco programma di questo fine settimana.

“Stiamo constatando giorno per giorno che cittadini e turisti stanno partecipando numerosi alle varie iniziative che accompagnano le calde sere di questa stagione estiva. Invito chi ancora non lo ha fatto a prendere parte e ad assistere ai concerti, agli spettacoli cabaret e di intrattenimento che sono previsti per questo fine settimana”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei. Entra nel vivo del programma l’assessore alla cultura Vinaccia.



“Al Green Park sabato alle ore 21:30 si esibiranno i maetri Mario Cerroni e Fabio Gemmiti di Emozioni Live con un concerto per clarinetto e fisarmonica ed eseguiranno un repertorio di brani che va da Rossini a Gershwin, da Piazzolla a Piovani. Domenica sera alle 21:00 a Caccia Riserva verrà messo in scena dalla Compagnia

Teatrale Arte e Go la commedia “Lysisyrata” di Aristofane con la regia di Iolanda Zanfrisco. Sempre domenica alle 21:30 al Green Park spettacolo tributo a Charles Aznavour. Ad

eseguire i più grandi successi dello Chansonnier sarà Michele Fenati con “L’ Istrione”, ha concluso Vinaccia. Anche l’assessore ai servizi sociali si ritiene soddisfatto delle serate proposte in Estate Solidale.



“Al Parco Martiri delle Foibe sabato sera alle ore 21:30 si balla con i Dj set che propone musica disco anni ‘80 e ’90. Una serata per giovani ma anche per chi non più

giovanissimo, ama la musica dance di quegli anni. Domenica sempre alle 21:30 si esibiranno Alfonso Oliverio e Lidia Ingnatenko Il duo Italo Ucraino propone una musicalità che incrocia le due culture. Invito i cittadini e i turisti a raggiungere il Parco di Via Lazio”. Le entrate alle varie iniziative sono sempre gratuite.