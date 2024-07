Pista ciclabile, buche e carenza d’acqua, i cittadini di Cerenova in protesta

Corteo organizzato per sabato 27 luglio alle ore 18.30

Era nell’aria che dovesse accadere. Troppi i disservizi che stanno colpendo Cerenova nella stagione estiva per non indurre i residenti e forse anche i villeggianti a scendere in piazza per chiedere provvedimenti immediati. Sabato 27 luglio, alle ore 18,30, un corteo si muoverà dal centro della frazione balneare di Cerveteri per chiedere risposte immediate per situazioni assurde come i lavori cervellotici della pista ciclabile, la mancanza d’acqua, le buche che costellano il manto stradale, le discariche abusive, l’aumento della tassa sulla nettezza urbana e le altre problematiche ormai croniche. A Cerenova serpeggia malumore, la crisi politica in Comune ha paralizzato una situazione già precaria, si prevede una massiccia affluenza alla manifestazione.