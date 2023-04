“Santa Marinella tra i comuni più virtuosi, in assoluto, d’Italia”

Il sindaco Pietro Tidei traccia il bilancio delle iniziative intraprese. “Nel corso degli ultimi due anni l’amministrazione è riuscita ad acquisire circa 22milioni di euro di fondi del Pnrr”

“L’amministrazione uscente nel corso degli ultimi due anni è riuscita ad acquisire circa 22 milioni di euro di fondi del Pnrr. Un risultato che è solo frutto di un impegno costante e proficuo, di tutti gli uffici assessorati e impiegati comunali, che hanno lavorato nei diversi settori dell’amministrazione cittadina”.

A tirare le somme dell’operato dell’amministrazione comunale è il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei: “Una delle cifre più consistenti, un milione e 600 mila euro è stata assegnata al settore del sociale e permetterà tra l’altro la riqualificazione dell’ ex Cantinone che proprio nelle prossime ore sarà assegnato al Nucleo Sommozzatori e dunque diverrà sede del Coc e della protezione civile di Santa Marinella”.

“Ulteriori 600 mila euro sono stati assegnati per il settore dell’informatica e poco meno di un milione di euro al decoro urbano”.

“Un milione e mezzo per la realizzazione di un asilo nido mentre una cifra ancora superiore un milione e 600 mila euro serviranno perla costruzione di una nuova scuola materna nel quartiere residenziale di Prato del Mare cosi da andare a soddisfare anche le esigenze di tante famiglie che abitano in questa vasta area urbana della nostra cittadina”.

“Un milione la somma che permetterà di ammodernare l’isola ecologica e in generale il servizio di igiene urbana, ma davvero da record, la quota ottenuta per la rigenerazione urbana e l’edilizia scolastica ben oltre 8 milioni e mezzo di euro che saranno utilizzati per progetti già finanziati quali il sottopasso di via Valdambrini tanto per citarne uno”.

“Ma non è ancora tutto – ha aggiunto ancora il primo cittadino – perché è confermata l’acquisizione di oltre tre milioni per il fenomeno dell’ erosione, in particolare a difesa delle spiagge di Santa Severa e quella di 2 milioni e 600 mila euro che, invece, ci permetteranno di portare a compimento il progetto della Città dello Sport con la costruzione della nuova piscina comunale”.

“Sono questi dati oggettivi, verificabili, dunque non si sta parlando di ipotesi ma di fatti concreti , di iniziative realizzate o in itinere dunque che prenderanno forma e si realizzeranno nell’immediato futuro”.

“Santa Marinella tra i comuni più virtuosi, in assoluto, d’Italia”

“Abbiamo raggiunto traguardi impensabili solo pochi anni fa , se solo si pensa poi alle difficoltà affrontate nel lungo periodo dell’emergenza Covid credo che questa amministrazione abbia dimostrato indubbie capacità, competenze ma anche una discreta invettiva e creatività, che ci hanno permesso di guardare talvolta anche da una prospettiva diversa rendendo la gestione della cosa pubblica realmente vicina ai desideri e ai sogni della popolazione”.