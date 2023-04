L’opera edita nel 2010 – finanziata dalla Fondazione Cariciv – è adottata dalla Columbia University di N.Y. e dal liceo classico “Guglielmotti” di Civitavecchia per l’anno scolastico 2011/2012

Santa Marinella: nuova ristampa per le Bucoliche virgiliane del prof. Luciano Pranzetti –

È in libreria, in edizione ristampata, la traduzione in endecasillabi sciolti delle BUCOLICHE virgiliane, condotta dal professor Luciano Pranzetti. L’opera, edita nel 2010 – finanziata dalla Ca. Ri. Civ., è un capolavoro di stile e di bellezza recensita dalla rivista vaticana LATINITAS – giugno 2011 pag. 18 – adottata dalla Columbia University N.Y. e dal liceo classico “Guglielmotti” di Civitavecchia per l’a. s. 2011/2012.

In una nota, trasmessa all’autore, l’ins. Rosella Pierangeli, così esprime il proprio plauso e i complimenti “per come, di Virgilio, i versi antichi, hai saputo trasformare in bei pensieri ricchi assai di bellezza e d’armonia e in forma così lirica e soave.

L’amore per i classici è sì forte che penetra lo spirito latino con competenza e grande abilità, s’innalza così oltre se stesso donando a noi un piacere molto intenso” (10 maggio 2010).

Nella sua nota introduttiva, l’autore dichiara: “Il lettore troverà uno svolgimento che si denota e si connota del tutto scevro da fremiti e da passioni personali o da audacie interpretative manifestando, invece, adesione empatica e devota all’originale dopo esserci disvestiti, il più possibile, del nostro individuale e storicizzato stile, oltre che della nostra pur legittima “vanitas creativa”, per rimanere, quanto più, dalla parte di Virgilio. Certo, qualcosa di soggettivo trapela qua e là ma sono bioccoli di sfilacciato vapore in un cielo terso”.

Sontuosa è la veste tipografica che, a una copertina decorata con i simboli bucolici, fa seguire, per tutte le 10 ecloghe, un’illustrazione corrispondente alla rispettiva tematica, con una argomentata nota esplicativa premessa ad ogni singola composizione. La traduzione è stata condotta sul testo stabilito da Carolus Ruaeus S. J. (Charles de la Rue) – Venezia 1776.

Pregiano l’edizione 1) la dotta, densa, esemplare prefazione del professor Nando Bianchi, latinista, poeta, storico e saggista; 2) la altrettanto dotta postfazione del dott. Paolo Giardi, medico, psicologo, cultore di discipline classiche, fine poeta, che, con il prof. Bianchi, sarà futuro commentatore delle opere del professor Pranzetti.

Con l’occasione si rende noto che è nel progetto, di prossima esecuzione, la traduzione in versi endecasillabi sciolti, dell’ opera latina di Rutilio Namaziano “DE REDITU SUO” interessante diario di viaggio con ampi cenni alla nostra zona.