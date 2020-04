Condividi Pin 0 Condivisioni

In arrivo una nuova ordinanza per il 4 maggio. Il Sindaco: ”Siamo sulla buona strada”

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha annunciato l’arrivo di una nuova ordinanza che prevede nuove misure da adottare dal 4 maggio 2020, data in cui sarà permessa la riapertura di parchi, giardini ed aree verdi.

“L’amministrazione non si è mai fermata, ha continuato a lavorare anche da lontano per il bene della città – ha dichiarato il Sindaco – Oggi abbiamo messo definitivamente in sicurezza il lungomare Pyrgi di Santa Severa, inaugurato proprio questa mattina. Grazie anche all’intervento di Acea è stata avviata l’asfaltatura e da oggi in poi sarà più facilmente percorribile”.

Santa Marinella, cimitero riaperto. Tidei: “All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea”

Il 4 maggio nel frattempo si sta avvicinando e il rischio che il numero di contagi possa aumentare si fa sempre più alto, ma Tidei incoraggia a rimanere cauti, a pazientare ancora un po’ e soprattutto a non vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Per questo non ha mai smesso di ripetere che bisogna indossare sempre mascherine e guanti.

Nelle prossime ore l’arrivo di una nuova ordinanza potrebbe permettere ai cittadini di riabbracciare le spiagge di Santa Marinella e praticare sport, purché muniti di dispositivi di sicurezza. In particolare, per chi andrà a correre sarà possibile abbassare momentaneamente la mascherina e indossarla nuovamente, se lungo il percorso si dovessero incontrare altre persone.

“Il vero problema saranno le spiagge – ha detto il Sindaco preoccupato – Si dovrà contenere l’assalto dei romani”. Ma Tidei ha pensato anche a questo. “Si potrebbe andare al mare dal lunedì al venerdì, in modo da contenere ancora di più il virus nel weekend, quando la città si riempirà di villeggianti”. Fare il bagno però sarà vietato.

Uscire si, ma esclusivamente con la mascherina anche in spiaggia. Vietata la pesca.

Negli ultimi giorni è stato anche riaperto il cimitero con molta cautela. “Sarà disposto all’ingresso un termometro per misurare la temperatura corporea delle persone. Se superiore ai 37 gradi non si potrà effettuare l’ingresso ed anzi la persona sarà immediatamente segnalata al medico curante”.

Tra le probabilità, anche la riapertura del mercato con le dovute distanze di sicurezza da un banco all’altro. Lo stesso procedimento che si dovrà adottare negli stabilimenti balneari tra ombrelloni e lettini.

“Una fase difficile, di passaggio, ma piena di speranza. Siamo sulla buona strada – ha concluso il Sindaco – Mi raccomando mascherina e guanti sempre!”

