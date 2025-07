Santa Marinella celebra un secolo di missione con il Torneo del Centenario: Sport, Pace e Fratellanza in Primo Piano –

Santa Marinella – Grande successo e partecipazione per il Torneo del Centenario, evento che ha celebrato i 100 anni dalla fondazione della Congregazione delle Suore Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino, nata grazie a Madre Crocifissa e Padre Lorenzo. Dalla casa madre di Santa Marinella, l’Ordine opera oggi in 12 Paesi del mondo, promuovendo valori di fede, educazione, inclusione e solidarietà. Questi stessi valori hanno ispirato le sei intense giornate sportive che hanno coinvolto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “P.le della Gioventù”. Le sei squadre partecipanti, simbolicamente dedicate ai Paesi in cui la Congregazione è presente (Italia, Romania, Tanzania, Canada, Brasile e Filippine), si sono sfidate all’insegna dell’unità e dello spirito di squadra. Le partite, ricche di colpi di scena, hanno messo in luce non solo il talento sportivo, ma anche la lealtà e il rispetto reciproco, con un’originale regola che assegnava doppio valore ai gol segnati dalle ragazze, sottolineando il messaggio di parità e inclusione.

La giornata conclusiva, tenutasi al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, è stata un vero e proprio evento cittadino. Tra gli ospiti d’onore spiccavano il Sindaco Pietro Tidei e l’Assessore allo Sport Marina Ferullo, affiancati dalla Superiora Generale dell’Ordine, suor Lilian Kapongo, giunta dalla Tanzania.

Prima delle gare, il pubblico ha assistito a un apprezzato spettacolo con le Cheerleaders coordinate da Liliana D’Adda e le esibizioni di Sofia Setteceli e Francesca Mancone, studentesse vincitrici del concorso “Be Kind”.

Il Sindaco Pietro Tidei, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo Torneo del Centenario è stato molto più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento di aggregazione straordinario, che ha saputo unire i nostri giovani nel segno di valori fondamentali come la pace, la fratellanza e il rispetto reciproco. Vedere questi ragazzi competere con lealtà e gioia, celebrando un secolo di missione delle Suore Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino, ci riempie di orgoglio. Santa Marinella ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, capace di onorare la propria storia e di guardare al futuro attraverso lo sport e l’educazione dei nostri giovani. Un ringraziamento speciale va alle Suore, per il loro instancabile lavoro in tutto il mondo e per aver portato questo spirito a Santa Marinella.”

L’Assessore allo Sport Marina Ferullo ha aggiunto con entusiasmo: “Il Palazzetto dello Sport è stato teatro di una manifestazione indimenticabile. L’energia e la passione dei ragazzi, unite al messaggio profondo di inclusione veicolato dal torneo, dimostrano come lo sport sia un veicolo potente per la crescita personale e collettiva. Ci auguriamo che iniziative come queste possano ripetersi, continuando a ispirare le nuove generazioni.”

Le tre finali hanno visto le Filippine vincitrici del 1º posto, il Canada sul podio per il 3º posto e la Romania premiata con il 5º posto. A seguire, le autorità hanno premiato tutti i partecipanti in un’atmosfera di festa e gratitudine. Il torneo è stato una vera e propria celebrazione di valori, un modo per unire le nuove generazioni all’eredità spirituale e umana lasciata da Madre Crocifissa e Padre Lorenzo. Santa Marinella ha così onorato, con lo sport e la partecipazione attiva dei giovani, un secolo di missione carmelitana, rilanciando quei valori di servizio, accoglienza e fratellanza che continuano oggi a guidare l’azione delle Suore Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino.