La Polizia Locale di Santa Marinella risponde alle critiche sull'organico: "Stiamo ricostruendo dopo anni difficili"

In risposta all’articolo di Marino sull’organico della Polizia Locale di Santa Marinella, la Comandante Keti Marinangeli interviene per fare chiarezza sulla situazione, riconoscendo le criticità ma sottolineando l’impegno e i recenti passi avanti.

“Nonostante la dotazione organica non corrisponda pienamente ai parametri previsti dalla normativa vigente,” dichiara la Comandante, “questa criticità affonda le proprie radici negli anni, anche a causa dello stato di dissesto finanziario che ha investito l’Ente, rendendo per lungo tempo impossibile attivare nuove procedure assunzionali. Nel frattempo, il naturale turn over determinato da pensionamenti e mobilità ha comportato un’ulteriore contrazione dell’organico, mettendo a dura prova la tenuta operativa del Corpo. Nonostante ciò, la Polizia Locale ha continuato a svolgere con impegno e senso del dovere le proprie funzioni di presidio del territorio.”

La Comandante Marinangeli evidenzia come la situazione stia iniziando a cambiare grazie all’impegno dell’amministrazione comunale: “Da circa due anni, tuttavia, si è aperta una nuova fase: grazie alla sensibilità e alla concreta disponibilità del Sindaco, che ha accolto e sostenuto le istanze rappresentate dalla scrivente, è stato possibile procedere all’assunzione di sei nuovi agenti.”

Questo significativo potenziamento ha permesso al Comando di avviare un processo di riorganizzazione interna volto a migliorare l’efficacia del servizio: “Sulla scorta di questo importante potenziamento, il Comando ha avviato una riorganizzazione interna fondata su una formazione continua, sia teorica che pratica, sull’impiego di nuove attrezzature operative e su un controllo capillare del territorio a 360 gradi. Questa nuova impostazione ha consentito di rafforzare la presenza della Polizia Locale nei diversi ambiti di competenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e urbana.”

La dichiarazione della Comandante Marinangeli dipinge quindi un quadro di una Polizia Locale che, pur consapevole delle sfide legate alla carenza di organico ereditata dal passato, sta lavorando attivamente per superarle, puntando su nuove assunzioni, formazione e una riorganizzazione mirata a garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio di Santa Marinella.