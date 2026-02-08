Santa Marinella, cede la protezione del ponte ferroviario sulla Vecchia Aurelia. Nessun ferito

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Santa Marinella, dove una parte della protezione del ponte ferroviario sulla Vecchia Aurelia ha ceduto in direzione del quartiere Quartaccia, verso l’area del cimitero. Secondo le prime ricostruzioni, al momento del crollo la strada era aperta al traffico ma non transitavano veicoli nel punto interessato. Al momento non risultano feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici per chiarire la dinamica del cedimento. Le cause restano in corso di verifica. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti anche sugli eventuali effetti sulla viabilità stradale e, in via prudenziale, sulla circolazione ferroviaria.