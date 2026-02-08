Tra le scuole protagoniste c’è anche l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli

Nasce la Redazione Nazionale VoiceBookRadio. Le scuole d’Italia in onda tra podcast, cittadinanza e futuro

Dare voce agli studenti, trasformare la scuola in un luogo di narrazione condivisa, educare alla comunicazione come atto di responsabilità civile. Sono questi gli obiettivi con cui, mercoledì 30 gennaio, ha preso il via ufficialmente la Redazione Nazionale di VoiceBookRadio. Un progetto sperimentale promosso da VoiceBookRadio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e rivolto agli Istituti secondari di secondo grado di tutta Italia.

Tra le scuole protagoniste c’è anche l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Lidia Cangemi. Un traguardo che arriva al termine di un percorso costruito negli anni sul giornalismo scolastico. Sulla comunicazione con i diversi soggetti del territorio e sull’innovazione didattica.

“Un’idea nata quasi dieci anni fa come scommessa – ha sottolineato la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi – quando fondammo Radio Kennedy, e diventata oggi una realtà nazionale strutturata. Abbiamo sempre creduto che la radio rappresenti un insostituibile strumento di partecipazione e crescita personale, capace di insegnare ai giovani non solo a parlare, ma soprattutto ad ascoltare, comprendere, immaginare e costruire. Solo così la scuola può diventare davvero un luogo vivo di formazione e democrazia”.

Il percorso formativo prevede 30 ore complessive, da gennaio a giugno. La prima lezione è stata dedicata alla scrittura base per il podcast. Un incontro inaugurale con il Direttore artistico di VBR Giulio Ceccanei, pensato per fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per trasformare idee, intuizioni e temi in contenuti narrativi destinati alla radio.

Nello stesso modulo didattico rientra anche l’incontro del 4 febbraio, centrato sul passaggio dalla nascita di un’idea editoriale alla costruzione di una scaletta, sul rapporto tra scrittura e voce e sul dialogo invisibile con l’ascoltatore. Un laboratorio di comunicazione contemporanea che ha coinvolto centinaia di studenti da tutte le regioni italiane.

La Redazione Nazionale VoiceBookRadio nasce come rete diffusa e comunità senza confini geografici. Ogni scuola come centro creativo, ogni studente come autore, ogni territorio come storia da raccontare. “La radio, in questo contesto, – ha spiegato Giulio Ceccanei – non è solo un mezzo tecnico ma uno strumento educativo potente. Insegna l’ascolto, il rispetto della parola, la responsabilità del racconto e la capacità di stare nel tempo e nello spazio della comunicazione. Un’autentica ed indispensabile palestra di cittadinanza attiva“.