FL5, circolazione sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per verifiche tecniche sulla linea

La circolazione è sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per verifiche tecniche sulla linea. (il problema è legato al crollo della protezione ferroviaria a Santa Marinella)

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Verrà riprogrammata l’offerta commerciale e si sta procedendo all’attivazione dei bus emergenziali. Sul posto i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco.



Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FA 8613 Genova Piazza Principe (12:05) – Roma Termini (17:03)

• FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:15) – Salerno (21:24)

• IC 518 Roma Termini (15:57) – Ventimiglia (23:44)

