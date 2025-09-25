Santa Marinella: Castrum Novum rivela nuovi segreti. Domani il report degli scavi

Cresce l’attenzione sugli scavi di Castrum Novum, il sito archeologico nei pressi di Capolinaro, che sta riportando alla luce l’antica colonia romana. Domani pomeriggio l’appuntamento è in Municipio, presso l’aula consiliare “ Silvio Caratelli” alle ore 18:00 con la presentazione del report sulla campagna di scavi.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco Pietro Tidei, da sempre molto attento agli sviluppi della ricerca condotta nel sito a nord di Santa Marinella. Saranno presenti alla conferenza l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e la consigliera con delega a Castrum Novum, Paola Fratarcangeli, il direttore del Polo Museale, i volontari del Gatc e i responsabili di scavo Michal Preusz, Delia Tannino, Raffaele Palumbo, Giulia Bonifazi.

“E’ importante condividere con la Città i nuovi ritrovamenti di Castrum Novum, perché essi contribuiscono alla valorizzazione del territorio e dell’intera area dove si stanno compiendo le indagini di scavo- afferma il sindaco Tidei- Il complesso di Castrum Novum diventerà, infatti, una delle principali attrattive della zona. Ttra l’altro è inserito come sito di snodo del percorso cicloturistico di collegamento tra il porto di Civitavecchia ed il Castello di Santa Severa”, ha concluso Tidei.

La campagna di scavo è stata condotta dal Polo Museale Civico, in collaborazione con l’università boema di Pilsen, l’Istituto Romano Finlandese, l’associazione Athena di Napoli e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite sotto l’egida della SABAP per l’Etruria.

Durante la conferenza, verranno illustrati i vari interventi di scavo, che man mano stanno riportando alla luce nuovi ambienti, dimore e strade dell’antica colonia. Castrum Novum continua a sorprendere, rivelando segreti millenari nascosti sotto la superficie della terra. Ogni anno, nuove scoperte permettono di gettare luce su civiltà antiche, tradizioni perdute e eventi storici che hanno segnato l’evoluzione della città.