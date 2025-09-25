Rivoluzione ecologica a Ladispoli: Arrivano le Isole Ecologiche Intelligenti con Green Card

Ladispoli, 25 settembre 2025 – La gestione dei rifiuti a Ladispoli compie un significativo passo verso il futuro con l’introduzione delle nuove isole ecologiche informatizzate, dotate di telecamere per un monitoraggio costante. Un’iniziativa che non mira a sostituire l’attuale sistema di raccolta porta a porta, ma a integrarlo, offrendo un servizio aggiuntivo e innovativo per residenti e, in particolare, per i numerosi villeggianti.

L’accesso a queste nuove strutture avverrà tramite una Green Card personale e registrata, che potrà essere ritirata presso lo sportello Tekneko, l’azienda responsabile della gestione della nettezza urbana in città. L’assessore all’Ambiente, Marco Pierini, ha sottolineato l’importanza di questa novità: «Con l’attivazione delle nuove isole informatizzate compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione della raccolta differenziata, rendendo il servizio più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini». Le isole saranno accessibili a tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI.

Le prime installazioni strategiche sono previste in Viale Europa, nel quartiere Miami, e a Largo Botticelli, nella zona di Palo Laziale, coprendo così due punti chiave della città. «Le isole sono pensate sia per i residenti che necessitano di conferire eventuali surplus di rifiuti, sia per i non residenti iscritti a ruolo TARI che hanno bisogno di smaltire i rifiuti prima della partenza», ha aggiunto Pierini.

Ogni isola sarà attrezzata con contenitori dedicati per le diverse tipologie di rifiuto: plastica e metalli, carta e cartone, vetro, secco residuo e umido organico. È importante notare che saranno introdotte alcune limitazioni: il conferimento del secco residuo sarà consentito solo una volta alla settimana, la domenica, mentre gli altri rifiuti riciclabili potranno essere gettati al massimo una volta al giorno.

L’assessore ha poi illustrato la semplicità d’uso del sistema: «L’impianto funzionerà facilmente. È fondamentale differenziare correttamente i rifiuti e ridurne il volume. Successivamente, basterà appoggiare la Green Card sul pannello elettronico, attendere il riconoscimento e infine conferire il rifiuto all’apertura della bocca». Pierini ha concluso con un appello alla comunità: «Invito i cittadini a utilizzare correttamente questo nuovo strumento perché solo con la collaborazione di tutti possiamo rendere Ladispoli più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente».

Per richiedere la Green Card e ottenere maggiori informazioni, i cittadini potranno recarsi il sabato in Piazza Onofri (9-13), la domenica in Piazza Rossellini (stessa ora), o presso la sede comunale ogni giovedì dalle 15 alle 17. Inoltre, fino al 19 ottobre 2025, sarà possibile ritirare la card anche presso l’Ecosportello.