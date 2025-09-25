Andrea Moneta: Santa Marinella onora il suo Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Civile

SANTA MARINELLA – La città rinnova il suo legame con il Carabiniere Andrea Moneta, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso dalla banda della “Uno Bianca” il 4 gennaio 1994.

La solenne cerimonia di commemorazione si terrà sabato 27 settembre 2025, alle ore 10:00, presso il cimitero comunale, dove Moneta riposa nella cappella di famiglia.

L’evento onora il sacrificio del giovane militare, che prestò servizio anche a Santa Severa.

Il Sindaco Pietro Tidei, insieme alle Autorità militari, civili e religiose, guiderà l’omaggio. “A trentun anni dalla tragedia, il coraggio di Andrea e dei suoi colleghi resta un monito di legalità insostituibile per tutti noi,” ha dichiarato il Primo Cittadino.

La cittadinanza è invitata a partecipare per onorare la memoria e il dovere di un eroe locale.