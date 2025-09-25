A Ladispoli torna “Nati per Leggere”: la magia delle storie in Biblioteca per i più piccoli

Ladispoli, 25 settembre 2025 – Dopo il successo delle letture estive al mare, la Biblioteca di Ladispoli riapre le sue porte per accogliere i più giovani lettori e le loro famiglie con il gradito ritorno di “Nati per Leggere”. L’appuntamento con le letture a bassa voce, dedicate ai bambini da 0 a 6 anni, riparte con entusiasmo grazie al prezioso impegno del fantastico Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli.

Il primo incontro è fissato per martedì 30 settembre, alle ore 16:30, con un tema accattivante: “Tante piccole storie”. Vista la grande partecipazione riscontrata l’anno precedente, e per garantire a tutti i bambini un’esperienza ottimale, gli incontri saranno quest’anno organizzati per fasce d’età. I piccoli da 0 a 3 anni saranno accolti nella confortevole Sala Ragazzi, mentre i bambini da 4 a 6 anni avranno a disposizione la Sala Conferenze.

“Nati per Leggere” non è solo un momento di svago, ma un vero e proprio programma nazionale di promozione della lettura basato su solide evidenze scientifiche. L’obiettivo è chiaro: far comprendere ai genitori quanto sia fondamentale e benefico leggere insieme ai propri figli fin dalla più tenera età. Dedicare pochi minuti al giorno alla lettura condivisa non solo rafforza il legame affettivo tra genitore e bambino, ma contribuisce in modo significativo allo sviluppo emotivo e intellettuale del piccolo. Arricchisce il suo mondo interiore, amplia il linguaggio, stimola l’immaginazione e pone le basi per trasformarlo in un futuro lettore appassionato e un adulto abituato all’ascolto.

Entrambi gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita, ma è fortemente consigliata la prenotazione contattando direttamente la Biblioteca di Ladispoli. Un gesto semplice, quello di leggere una storia, che regala benefici immensi e duraturi. La Biblioteca vi aspetta numerosi per condividere la magia della lettura.