Trionfa l’Aureliano Tennis Team: grandi successi al torneo Etruski Next Gen e nella top 8 nazionale Under 12

CIVITAVECCHIA / SANTA MARINELLA – Un weekend ricco di emozioni e di grandi successi per l’Aureliano Tennis Team, che ha visto concludersi sui propri campi il torneo nazionale tennis del circuito Etruski Next Gen. Oltre 80 giovani tennisti, provenienti da tutto il Lazio e da fuori regione, si sono sfidati per conquistare gli ambiti punti validi per il master finale, regalando al pubblico match di altissimo livello.

Il torneo ha rappresentato un vero trionfo non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto di risultati per l’Aureliano. Nell’Under 14 femminile, una finale derby ha visto prevalere Flavia Mondello su Martina Logiudice, quest’ultima protagonista anche di un’ottima performance nell’Under 12. L’Under 12 maschile ha invece incoronato Mattia Melis, vincitore contro il romano Flavio Tedeschi. Per l’Under 18 maschile, il successo è andato ad Alessandro Pagano, che ha superato Alessandro Belli. Un altro derby, questa volta nell’Under 14 maschile, ha visto trionfare Alessandro Giannessi su Davide Logiudice.

Particolari complimenti vanno a Martina Logiudice per la sua grinta, culminata in due finali, e alla giovanissima Diletta Molinari, vincitrice nell’Under 10 femminile, a testimonianza del vivace vivaio del team.

Ma le buone notizie per l’Aureliano Tennis Team non si fermano qui. Da Imperia arriva la conferma di un risultato storico: la squadra Under 12 si è classificata tra le prime otto d’Italia, emergendo tra oltre mille compagini iniziali. Un traguardo straordinario che riempie di orgoglio tutto il club.

I maestri dell’Aureliano non hanno esitato a esprimere la loro gratitudine: “Non possiamo che ringraziare Luca Giacopello e Genaro Occhipinti per averci condotto a questo ottimo traguardo. I ragazzi, accompagnati dal maestro Claudio Rotella, hanno dimostrato ottimi fondamentali, una buona preparazione fisica e una tenuta mentale da veri agonisti”.

Queste caratteristiche, sottolineano i maestri, “serviranno a loro e a tutto il Team Aureliano per confermare, già nei prossimi appuntamenti, una crescita sportiva ed umana costante”. Un futuro luminoso attende questi giovani talenti, pronti a portare avanti l’eccellenza dell’Aureliano Tennis Team sui campi nazionali.