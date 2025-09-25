Appuntamento alle ore 18 nell’aula consiliare “Silvio Caratelli”

Castrum Novum, nuovi ambienti e strade riaffiorano dagli scavi: domani la presentazione del report in Municipio –

di Marco Di Marzio

Domani, venerdì 26 settembre alle ore 18.00, l’aula consiliare “Silvio Caratelli” del Municipio di Santa Marinella ospiterà la presentazione ufficiale del report sulla più recente campagna di scavi condotta a Castrum Novum.

L’iniziativa, organizzata dal Polo Museale Civico, è frutto di una collaborazione internazionale che vede impegnati l’Università boema di Pilsen, l’Istituto Romano Finlandese, l’associazione Athena di Napoli e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria meridionale.

Ad aprire la conferenza saranno il sindaco Pietro Tidei e il direttore degli scavi Flavio Enei. Seguiranno gli interventi dei responsabili di scavo Michal Preusz, Delia Tannino, Raffaele Palumbo e Giulia Bonifazi. Alla presentazione prenderanno parte anche l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e la consigliera comunale e delegata a Castrum Novum Paola Fratarcangeli.

Il pubblico potrà così conoscere da vicino i risultati di un lavoro che sta gradualmente riportando alla luce nuovi ambienti, abitazioni e strade della colonia romana. Castrum Novum non smette di stupire, rivelando segreti millenari custoditi nel sottosuolo e confermandosi come sito di grande rilevanza archeologica.

L’ingresso è libero: la cittadinanza è invitata a partecipare.