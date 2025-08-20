Mr. Daniele Fracassa ” Vogliamo un campionato d’alta classifica. Ce lo chiede la piazza, e’ quello che vogliamo e’ quello che merita Santa Marinella.”

È ufficialmente iniziata la stagione sportiva 2025/2026 per il Santa Marinella Calcio sotto la guida dello staff tecnico composto dall’allenatore Daniele Fracassa, dal preparatore dei portieri Andrea Sanfilippo, dal preparatore atletico Alessandro Bucceri, dal collaboratore tecnico Sandro Giallanza, dal direttore tecnico Andrea Gabrielli. Alle 18:00, presso il centro sportivo, la squadra ha cominciato la preparazione atletica in vista del nuovo campionato di Promozione.

«E’ stata l’occasione per conoscerci con i nuovi arrivati e per iniziare a muovere i muscoli. Abbiamo due settimane di lavoro intenso, perchè le prime due settimane di settembre avremo già le due gare ufficiali di Coppa Italia Promozione.” Esordisce cosi mr. Fracassa , che poi ha aggiunto “ Come già detto abbiamo una squadra fisica e di gamba, dovremo lavorare su questo nuovo cambio di identità, per migliorare in qualcosa che lo scorso anno e’ venuto meno. I nuovi innesti sono sono tutti ragazzi che in gergo hanno fame, che hanno voglia di far bene e non si sentono appagati. Sinceramente mi sento molto fiducioso per questa nuova stagione. Noi dello staff e i calciatori non vediamo l’ora di iniziare a lavorare, perche’ vogliamo fare un campionato d’alta classifica. Questo ce lo chiede la piazza, questo e’ quello che vogliamo e questo e’ quello che merita Santa Marinella.”

“Si riparte” dice il Ds Stefano Di Fiordo “ Per un nuovo campionato dove vogliamo migliorare il nostro quarto posto. La preparazione si svolgerà per le prime quattro settimane tutti i giorni dalle diciotto alle venti. Domenica sette settembre e domenica quattordici, sarà già calcio vero con il secondo turno di Coppa Italia Promozione e poi il ventuno iniziamo il campionato. Da qui alla prima di campionato saranno cinque settimane di duro lavoro “.