Daniele e Gioia, il messaggio di cordoglio del sindaco di Cerveteri

Il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, esprime il suo cordoglio per i due giovani ragazzi Daniele e Gioia, scomparsi prematuramente a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra.

“Solo pochi giorni fa, alla notizia della scomparsa di Daniele, ci eravamo stretti attorno alla sua famiglia e alla sua fidanzata Gioia. Ieri, la notizia della drammatica scomparsa di Gioia ha rinnovato in modo straziante il dolore, colpendo le due comunità che li avevano accolti: Ladispoli, dove Gioia è cresciuta con la sua famiglia, e Cerveteri, dove insieme a Daniele sognavano il loro futuro a Borgo San Martino” – scrive Gubetti – “Il destino li aveva fatti incontrare e il loro amore li aveva uniti profondamente. Un amore così forte che nemmeno la morte è riuscita a spezzare: oggi li immaginiamo ancora insieme, legati per sempre”.

“Ancora increduli di fronte alla tragica morte di Daniele, restiamo ammutoliti e attoniti alla notizia della drammatica scomparsa di Gioia, una giovane donna che ha perso la vita nell’ennesimo incidente sull’Aurelia. Un dolore immenso per una famiglia già provata dalla perdita di Daniele che adesso non trova pace davanti ad un dolore così profondo”.

“Mi stringo con tutto il cuore, a nome di tutta la Comunità alle famiglie di Daniele e di Gioia: sappiate che non siete soli in questo momento così tragico. Ciao Gioia, ciao Daniele. La città intera vi piange! Due stelle brillano ora nel cielo, a ricordarci che anche nei momenti più bui l’amore vince sulla morte e continua il suo viaggio oltre la vita. Buon viaggio” – conlude.