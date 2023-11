L’Asd Santa Marinella Basket ospiterà la Domus Mulieris Viterbo per la quinta giornata del campionato di serie B

Ora di cominciare a fare punti. Deve arrivare il momento della riscossa per l’Asd Santa Marinella Basket che domani al PalaSport di via delle Colonie alle 18,30 ospiterà la Domus Mulieris Viterbo per la quinta giornata di andata del campionato di serie B. Le santamarinellesi domenica scorsa hanno perso 67 a 35 in casa della Roma Team Up trovando la quarta sconfitta che le lascia all’ultimo posto della classifica con le viterbesi che in classifica hanno invece due punti. «Ora è il momento di trovare i primi punti della stagione – suona la carica coach Daniele Precetti -. Dobbiamo sfruttare il fattore casalingo per poter trovare la prima vittoria del campionato visto anche quanto fatto domenica scorsa dove, a parte il primo quarto, ci sono stati dei passi indietro. Dobbiamo essere più forti di testa già a partire da questa gara. Non sarà una partita facile perchè Viterbo è una squadra ben allenata ma noi dobbiamo tutti dare il meglio».



Il tabellino della gara a Roma:Terenzi, Pennesi, Casciani 6, Del Vecchio 6, Rateanu 5, Zampolini, Amalfitano 4, Rogani 2, Ramos 9, Marini 2. All. Precetti.