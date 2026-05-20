SANTA MARINELLA – Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano. A finire in manette un 39enne di Santa Marinella, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai militari della locale Stazione durante un predisposto servizio di controllo del territorio.

Ad attirare l’attenzione degli operanti è stata l’auto sulla quale viaggiava l’uomo: un veicolo modificato con un sofisticato vano nascosto sotto la pedana, ritenuto dagli investigatori un vero e proprio doppiofondo utilizzato per occultare e trasportare sostanze stupefacenti senza destare sospetti.

Da quel momento è scattata la perquisizione che ha portato alla scoperta di un importante quantitativo di droga. Tra abitazione, veicolo e controllo personale, i militari hanno sequestrato circa 4 kg di hashish suddivisi in 53 panetti e oltre 1 kg. di cocaina già confezionata in 511 dosi pronte per essere immesse sulle piazze dello spaccio.

Santa Marinella, auto con doppiofondo per la droga: maxi sequestro di Hashish e Cocaina. Arrestato 39enne Santa Marinella, auto con doppiofondo per la droga: maxi sequestro di Hashish e Cocaina. Arrestato 39enne

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 12.200 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Secondo gli investigatori, il sequestro rappresenta un duro colpo al traffico di droga sul litorale nord della provincia di Roma. La quantità di stupefacente recuperata avrebbe infatti potuto alimentare per giorni il mercato locale dello spaccio.

Le indagini della Stazione di Santa Marinella proseguono per verificare eventuali collegamenti con una rete più ampia di distribuzione degli stupefacenti.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.