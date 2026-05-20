Lo sfogo di un agricoltore: “Mi hanno portato via la vita”

Furti nella notte nelle campagne tra Ladispoli e Palidoro. Rubati un trattore e due furgoncini agricoli

Una notte di furti nelle campagne del litorale nord di Roma. Nel mirino, ancora una volta, i mezzi agricoli. Strumenti di lavoro. Veicoli che permettono alle famiglie di mandare avanti la propria attività. Si segnalano, purtroppo, diversi episodi avvenuti tra Palidoro e la zona dei Monteroni. Il caso più pesante riguarda il furto di un trattore, del valore di circa 20mila euro, ai danni del signor Cerrocchi, agricoltore di Palidoro.

Il mezzo si trovava in un garage, all’interno di una strada senza uscita. Una posizione che avrebbe dovuto rendere più difficile l’azione dei ladri. Ma questi non si sono limitati solo a portare via il trattore. Hanno anche tagliato le gomme del furgone dell’agricoltore, dell’auto del fratello e di quella della figlia. Sette pneumatici danneggiati. Quattro mezzi resi inutilizzabili. Un danno che va oltre il valore economico del furto. Perché un trattore, per chi lavora la terra, non è un bene qualunque. È parte della loro attività quotidiana. Del loro lavoro, e del loro reddito. È la possibilità concreta di continuare a coltivare. Da qui lo sconforto dell’agricoltore, che ha affidato a poche parole il senso di quanto accaduto: “Mi hanno portato via la vita”.

Ma quello di Palidoro non sarebbe stato l’unico episodio della notte. Infatti, dei ladri sarebbero entrati in azione anche nelle campagne dei Monteroni. Dove sarebbero stati rubati due furgoncini agricoli. A denunciare l’accaduto sui social, nella speranza di ritrovare i mezzi, sarebbe stato anche l’agricoltore Gianfranco Fioravanti. La zona dei Monteroni, negli ultimi anni, è stata più volte al centro di segnalazioni per furti e per richieste di maggiori controlli. Già in passato gli agricoltori avevano denunciato colpi ai danni di attrezzature, prodotti agricoli e abitazioni isolate. Il nuovo episodio riporta quindi al centro un problema che per chi vive e lavora nelle campagne non è soltanto di ordine pubblico. È anche una questione di sopravvivenza economica. Perché quando spariscono mezzi agricoli e strumenti di lavoro, a fermarsi non è solo un veicolo. Si ferma una parte della vita di chi, ogni giorno, su quei mezzi costruisce il proprio lavoro.